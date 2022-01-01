Наша рецензия

Скотт Карлин (Пит Дэвидсон), возвращаясь с очередной затяжной гулянки, рано утром засыпает на несколько секунд за рулем прямо посреди трассы. Приближаясь к пробке, юноша открывает глаза, лавирует и чудом умудряется ни с кем не столкнуться, оставляя позади себя помявшие друг друга машины. Не сбавляя скорости, Скотт четырежды искренне извиняется, словно понимая, что с его жизнью что-то не так. Ему двадцать четыре года, за семнадцать лет до этого он потерял отца-пожарного и до сих пор не может…