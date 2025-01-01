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Фильмы и сериалы похожие на Гиганты Ла-Манша
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Вся информация о мультфильме
Волшебное приключение Да Винчи
приключения, анимация, комедия
2023, Франция / Ирландия / США
6.0
Леонардо миссия: Мона Лиза
анимация, семейный
2017, Италия
5.0
Маленький принц
анимация, фэнтези
2015, Франция
7.0
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
анимация
2015, Франция / Бельгия
5.0
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
7.0
Робинзон Крузо: Предводитель пиратов
семейный, приключения, анимация
2012, Уругвай / Аргентина / Чили
6.0
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анимация, семейный, приключения
2009, США
8.0
Дон Кихот
семейный, анимация
2007, Испания
4.0
В гости к Робинсонам
приключения, анимация, семейный, фантастика, комедия
2007, США
6.0
Джимми-Нейтрон, мальчик-гений
фантастика, анимация, семейный, комедия, приключения
2001, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
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2025, США, мелодрама
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
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2025, США, мюзикл
Формула 1
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2025, США, спорт
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