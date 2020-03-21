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Съесть слона Съесть слона
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Съесть слона 2020 / Россия
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Отзывы о фильме «Съесть слона»

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Юля Хисамова 21 марта 2020, 14:14
Оценка
Посмотрела фильм на первом канале. Замечательная работа, достойная всяческих наград. Многогранная картина, смогли избавиться от стереотипов и шаблонов.Очень рекомендую для просмотра.
21 марта 2020, 14:14 Ответить
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