«Взрыв ностальгии и угара нулевых»: на ТНТ стартовал второй сезон «Букиных» — отзывы словно бочка меда, но с ложкой дегтя

О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»

«Фишер» — сколько сезонов у самого зловещего детектива последних лет с Иваном Янковским?

Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить