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#Яздесь #Яздесь
Киноафиша Фильмы #Яздесь Отзывы о фильме «#Яздесь»
#jesuislà #Яздесь 2019 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «#Яздесь»

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Стефан (Ален Шаба) чувствует себя потерянным. Все в жизни идет своим чередом, каждый новый день в ресторане проходит по расписанию: сделать заготовки, скоординировать остальных поваров, поприветствовать поставщиков и принять доставку рыбы. Но наступает праздник, и в гуще людей, опьяненных свадебным таинством, мужчина понуро смотрит меж столиков, задумываясь о том, что с годами к нему подкралось одиночество. Никаких прений с бывшей женой, разве что легкое недопонимание с сыном. Причин огорчаться…

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