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Лорик Лорик
Киноафиша Фильмы Лорик Отзывы о фильме «Лорик»
Лорик 2019 / Армения / Россия / Швеция / Швейцария
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Лорик»

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elenikum 5 марта 2020, 12:13
Оценка
Местами забавное, местами грустное до слез, но в целом милое доброе кино о том, как важно заботиться друг о друге, как нужна каждому любовь и внимание, как просто иногда спасти человека парой слов. Немного попахивает пелевинщиной, но это лично моё впечатление. И потрясающей красоты музыка!!!
5 марта 2020, 12:13 Ответить
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