Наша рецензия

Франек — непоседливый школьник, который постоянно что-то изобретает и конструирует. Испытания очередного летательного аппарата сводят его с девочкой Изкой, готовой помогать новому другу в любых безумных начинаниях. Но почти сразу их сотрудничество выходит из-под контроля, и подростки попадают в пугающий особняк на окраине города. Из-за врожденного любопытства школьники не спешат покинуть это зловещее место, а начинают его исследовать и случайно открывают портал в другое измерение. Первым…