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Пришелец из сказки Пришелец из сказки
Киноафиша Фильмы Пришелец из сказки Отзывы о фильме «Пришелец из сказки»
Władcy przygód. Stąd do Oblivio Пришелец из сказки 2019 / Польша
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Пришелец из сказки»

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Франек — непоседливый школьник, который постоянно что-то изобретает и конструирует. Испытания очередного летательного аппарата сводят его с девочкой Изкой, готовой помогать новому другу в любых безумных начинаниях. Но почти сразу их сотрудничество выходит из-под контроля, и подростки попадают в пугающий особняк на окраине города. Из-за врожденного любопытства школьники не спешат покинуть это зловещее место, а начинают его исследовать и случайно открывают портал в другое измерение. Первым…

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