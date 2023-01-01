Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хищные воды: Западня Хищные воды: Западня
Киноафиша Фильмы Хищные воды: Западня Хищные воды: Западня, 2020: актеры и роли
Black Water: Abyss Хищные воды: Западня 2020 / Австралия / США
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Хищные воды: Западня, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Трауки Эндрю Трауки Andrew Traucki
В ролях
Джессика МакНэми Джессика МакНэми Jessica McNamee Люк Митчелл Люк Митчелл Luke Mitchell Амали Голден Amali Golden Бенджамин Хотжес Benjamin Hoetjes Энтони Шарп Anthony J. Sharpe
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Подводный капкан
Подводный капкан
2023, Германия, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Related video
«Не бабка я вовсе»: Воробей впервые заговорила о причинах внезапной пропажи
Бездарно и нелепо: жену красавчика из «Татьяниного дня» призвали закрыть рот
Этот голливудский актер гордится предками из России: «Сделали меня мужиком»
Этот знак восточного гороскопа легко прощает обиды, но помнить будет всегда
Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание
Кумиры советских женщин мечтали завоевать эту красавицу: актриса даже в 76 лет сводит с ума
В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера
Тест: кем бы вы были в Голливуде?
«Невероятные глаза»: необычная внешность мужа Кравец загипнотизировала россиянок
«Не остался»: Николаев сделал признание об отъезде из России
Другие кусали локти: только одному советскому актеру удалось заработать 5500 рублей
Не ведает, что творит: Шепелев совершает роковую ошибку с сыном от Фриске
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше