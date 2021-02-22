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В большое поместье приезжает невеста барина, с которой еще никто не знаком. Сам счастливый жених заканчивает дела в городе и вернется домой со дня на день. Обустраиваясь на новом месте, девушка моментально очаровывает всех слуг и главного управляющего своей красотой. Но очень быстро за этим приветливым обликом начинает проглядывать нечто коварное и злое. Первым это замечает блаженный-дурачок Иван, находящийся на особом счету в округе. Его подкармливают местные жители, а хозяин земель позволяет…