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Дочь тьмы Дочь тьмы
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Дочь тьмы 2020 / Россия
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Отзывы о фильме «Дочь тьмы»

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Наша рецензия

В большое поместье приезжает невеста барина, с которой еще никто не знаком. Сам счастливый жених заканчивает дела в городе и вернется домой со дня на день. Обустраиваясь на новом месте, девушка моментально очаровывает всех слуг и главного управляющего своей красотой. Но очень быстро за этим приветливым обликом начинает проглядывать нечто коварное и злое. Первым это замечает блаженный-дурачок Иван, находящийся на особом счету в округе. Его подкармливают местные жители, а хозяин земель позволяет…

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blackersha666satanic 22 февраля 2021, 02:43
Вчера сходила на фильм "Дочь тьмы". Впечатление сильное, фильм зацепил с первых кадров и не отпускал до конца что является первым признаком уже заведомо качественной, не проходной картины. Особый респект сценаристу и режиссеру за выбор локации для съемок а именно усадьбы Василево под Торжком - творение гениального зодчего Николая Львова. Приятно очень было увидеть Чертов мост, также созданный этим архитектором. Только не поняла где снимали сцены в особняке т.к. в усадьбе дом см постройками не сохранились. Возвращаясь к фильму скажу, что еще один плюс - недосказанность: и откуда на самом деле взялась эта колдунья, и почему граф о ней не знает хотя письмо было адресовано именно ему, и философский подтекст, заставляющий задуматься о вечных ценностях (к сожалению, в современных фильмах этого немного). Минус: обрывается внезапно история, лучше было продлить и показать историю письма и вообще что дальше было и почему колдунья, исчезнув в зеркало в 18 веке, попала аж в 2019 и откуда там взялся Иван на дорогом авто - выглядит искусственно. Моя оценка - твердая "4". Советую.
22 февраля 2021, 02:43 Ответить
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