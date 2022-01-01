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Спасти Панду Спасти Панду
Киноафиша Фильмы Спасти Панду Отзывы о фильме «Спасти Панду»
Miseuteo Ju (Mr. Zoo: The Missing VIP) Спасти Панду 2020 / Корея
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Спасти Панду»

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Чу — сотрудник южнокорейских спецслужб, ненавидящий зверей. Для него животные — это лишь неконтролируемые раздражители и переносчики заразы, которых стоит обходить стороной. На юбилей дипломатических отношений Китай присылает своего посла — панду Минмин, как высший знак уважения и надежды на дальнейшее сотрудничество. Чу живет мечтами о повышении и вызывается охранять столь ценного гостя, переступая через свою неприязнь ради работы. Церемония приветствия идет не по плану, и…

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