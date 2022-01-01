Наша рецензия

Чу — сотрудник южнокорейских спецслужб, ненавидящий зверей. Для него животные — это лишь неконтролируемые раздражители и переносчики заразы, которых стоит обходить стороной. На юбилей дипломатических отношений Китай присылает своего посла — панду Минмин, как высший знак уважения и надежды на дальнейшее сотрудничество. Чу живет мечтами о повышении и вызывается охранять столь ценного гостя, переступая через свою неприязнь ради работы. Церемония приветствия идет не по плану, и…