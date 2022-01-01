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Золотое кольцо Золотое кольцо
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Золотое кольцо 2020 / Россия
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Золотое кольцо»

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У трех семейных пар есть традиция — каждый год вместе отправляться на отдых, постепенно заполняя настенную карту мира новыми флажками. Очередное путешествие не обходится без громких споров. Отбросив множество очевидных вариантов с Европой, Бали и Африкой, друзья неожиданно соглашаются попробовать внутренний туризм. Тем более все можно обставить с комфортом и отправиться изучать страну на собственных машинах. У всех большие планы на путешествие по Золотому кольцу России, в котором пары…

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