Страшные истории для рассказа у костра, 2020

Рассказывать страшилки у ручного огонька в лесу — милое дело. Нервы напряжены — интересно и жутко слушать про ведьму-каннибала, страшную находку — чужой мобильник с наложенным на него проклятием, странную даму, голосующую на пустой трассе посреди ночи… Ведь все это сказки, правда?..
Истории, рассказанные у костра в ночном лесу, щекочут нервы и вызывают дрожь. Особенно, если эти истории о самом настоящем потустороннем зле: о ведьме-людоедке, о найденном проклятом телефоне, о загадочной попутчице с пустой автотрассы, и о самой смерти с косой, которую можно повстречать по соседству. Но никто и не подозревает, что самое страшное затаилось в реальности. И за любое зло обязательно наступит кровавая расплата.