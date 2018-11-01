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Страшные истории для рассказа у костра Страшные истории для рассказа у костра
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Страшные истории для рассказа у костра, 2020

2020 / Россия / Казахстан
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Рассказывать страшилки у ручного огонька в лесу — милое дело. Нервы напряжены — интересно и жутко слушать про ведьму-каннибала, страшную находку — чужой мобильник с наложенным на него проклятием, странную даму, голосующую на пустой трассе посреди ночи… Ведь все это сказки, правда?..

  • Режиссерский дебют Романа Сидоренко и Максима Якобчука.
  • Звезда этого фильма — Бибигуль Суюншалина в роли Асель — в детстве не планировала стать актрисой, больше любила рисовать, но ее еще в годовалом возрасте сняли в рекламе лекарства, причем изобразить пришлось японского ребенка мужского пола! Словно судьбу предсказали — в 7 лет она уже ходила по подиуму, а в 8 снималась в первом музыкальном клипе. В 2009 году она получит сразу 3 главные роли — Эли («Виртуальная любовь»), Зарины («Трубадур»), Маржан («Астана — любовь моя»).
  • Али Окапов, сыгравший Анажана, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и музыканта, дирижера и продюсера Таксына Окапова. С детства учился играть на фортепиано, хотя тогда еще не мечтал связать жизнь с музыкой. Стал финалистом «Фабрики звезд KZ», сейчас самостоятельно пишет музыку и ставит клипы.
  • Дарья Александрова снялась в нескольких сериалах, самым заметным из них стал «Нархоз», о жизни казахских студентов.
     

Истории, рассказанные у костра в ночном лесу, щекочут нервы и вызывают дрожь. Особенно, если эти истории о самом настоящем потустороннем зле: о ведьме-людоедке, о найденном проклятом телефоне, о загадочной попутчице с пустой автотрассы, и о самой смерти с косой, которую можно повстречать по соседству. Но никто и не подозревает, что самое страшное затаилось в реальности. И за любое зло обязательно наступит кровавая расплата.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 марта 2020
Премьера в мире 1 ноября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Роман Сидоренко
В ролях
Бибигуль Суюншалина
Бибигуль Суюншалина
Али Окапов
Али Окапов
Алдияр Байракимов
Алдияр Байракимов
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Страшные истории для рассказа у костра
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Наша рецензия
«Страшные истории для рассказа у костра» — это альманах новелл-ужасов, включающий весь нужный бестиарий: привидения, ведьмы, оборотни. Всё это приукрашено среднеазиатским колоритом и соответствующей ономастикой. Правда, на уровень названия фильма эта ономастика не распространилась. Локализаторы поменяли аутентичное название «Каракоз» на более понятное, пускай и глубоко эпигонское (после фильма Дель Торо-продюсера это уже третьи «Страшные…
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