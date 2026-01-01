Меню
Киноафиша
Фильмы
Элвис
Награды и номинации фильма Элвис
Награды и номинации фильма Элвис 2022
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший кастинг
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотая малина 2023
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
