Киноафиша Фильмы Элвис Награды и номинации фильма Элвис

Награды и номинации фильма Элвис 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим и причёски
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший кастинг
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотая малина 2023 Золотая малина 2023
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
