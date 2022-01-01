Наша рецензия

Джеки (Холли Берри) когда-то была звездой женского MMA. Причем не просто звездой, а настоящей легендой — даже спустя несколько лет ее, давно оставившую спортивную карьеру, без труда узнают на улице. Девушку долгое время никто не мог победить, но одно сокрушительное поражение она все-таки потерпела. Через 4 года после него Джеки — обычная домохозяйка, подрабатывающая уборщицей. Она живет со своим экс-менеджером Дэси (Адан Канто) и не задумывается над тем, чтобы вернуться в клетку.…