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Удары Удары
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Bruised Удары 2021 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Удары»

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Джеки (Холли Берри) когда-то была звездой женского MMA. Причем не просто звездой, а настоящей легендой — даже спустя несколько лет ее, давно оставившую спортивную карьеру, без труда узнают на улице. Девушку долгое время никто не мог победить, но одно сокрушительное поражение она все-таки потерпела. Через 4 года после него Джеки — обычная домохозяйка, подрабатывающая уборщицей. Она живет со своим экс-менеджером Дэси (Адан Канто) и не задумывается над тем, чтобы вернуться в клетку.…

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