Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тьма Тьма
Киноафиша Фильмы Тьма
Kaaal

Тьма, 2019

2019 / Индия
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

«Тьма» - первый проект в истории индийского кинематографа, который был снят в жанре «найденной пленки».

Сюжет картины вдохновлен голливудским хитом «Паранормальное явление» 2007 года.

Рахул и Йогеш ездят по стране и записывают видео с паранормальной активностью. Однажды они получают предложение от одного богатого риелтора провести несколько дней в его загородном доме, чтобы расследовать самоубийство его жены. Он не верит, что та умерла по собственной воле и подозревает, что в доме живет Зло. Рахул и Йогеш соглашаются, подозревая, что риелтор такой же шарлатан, как и они, ведь все их видео - подделка. Однако им предстоит встретиться с Тьмой из самых глубин ада, которая жаждет уничтожить их.

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера в мире 31 января 2020
Возраст 16+
Режиссер
Д. Сандип
В ролях
Сатиш Гэйдж
Ашок Бисварао
Шрейас Бехре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тьма 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши