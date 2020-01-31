Тьма, 2019

Рахул и Йогеш ездят по стране и записывают видео с паранормальной активностью. Однажды они получают предложение от одного богатого риелтора провести несколько дней в его загородном доме, чтобы расследовать самоубийство его жены. Он не верит, что та умерла по собственной воле и подозревает, что в доме живет Зло. Рахул и Йогеш соглашаются, подозревая, что риелтор такой же шарлатан, как и они, ведь все их видео - подделка. Однако им предстоит встретиться с Тьмой из самых глубин ада, которая жаждет уничтожить их.