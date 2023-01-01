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Первая корова
Первая корова, 2019: актеры и роли
First Cow
Первая корова
2019 / США
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7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Первая корова, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Келли Райхардт
Kelly Reichardt
В ролях
Алиа Шокат
Alia Shawkat
Дилан Смит
Dylan Smith
Джон Магаро
John Magaro
Тоби Джонс
Toby Jones
Юэн Бремнер
Ewen Bremner
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