Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Страшилка и тайна города света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Первая корова Первая корова
Киноафиша Фильмы Первая корова Первая корова, 2019: актеры и роли
First Cow Первая корова 2019 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Первая корова, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Келли Райхардт Келли Райхардт Kelly Reichardt
В ролях
Алиа Шокат Алиа Шокат Alia Shawkat Дилан Смит Дилан Смит Dylan Smith Джон Магаро Джон Магаро John Magaro Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Юэн Бремнер Юэн Бремнер Ewen Bremner
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
В титрах не указан: вот какой известный актер сыграл в «12 стульях»
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка
В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят
В 90-е все хотели быть как русская Мадонна: что стало с Ликой Стар за границей
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше