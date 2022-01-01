Наша рецензия

Миранда — мать-одиночка. Не так давно ее муж погиб в авиакатастрофе, и теперь она с большим трудом сводит концы с концами. Проблемы копятся, денежные счета растут. Как назло она еще и попадает в автомобильную аварию, пытаясь воспользоваться телефоном, а к вечеру ураган не захочет обойти маленький городок стороной и обрушит дерево на крышу ее дома. Не сойти с ума Миранде помогает таинственный незнакомец Брей, в которого днем врезалась девушка. Он покоряет домочадцев своим обаянием и…