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Секрет Секрет
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The Secret: Dare to Dream Секрет 2020 / США
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Секрет»

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Миранда — мать-одиночка. Не так давно ее муж погиб в авиакатастрофе, и теперь она с большим трудом сводит концы с концами. Проблемы копятся, денежные счета растут. Как назло она еще и попадает в автомобильную аварию, пытаясь воспользоваться телефоном, а к вечеру ураган не захочет обойти маленький городок стороной и обрушит дерево на крышу ее дома. Не сойти с ума Миранде помогает таинственный незнакомец Брей, в которого днем врезалась девушка. Он покоряет домочадцев своим обаянием и…

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