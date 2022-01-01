Наша рецензия

Гэри Зиммер (Стив Карелл), политтехнолог Демократической партии США, в 2016 году был уверен в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах. Еще до объявления результатов он раздавал американским СМИ победные интервью – и был жестоко посрамлен, когда в президентское кресло сел кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Однако вскоре у Гэри появляется шанс вернуться в большую игру. Один из помощников показывает ему YouTube-ролик, снятый в маленьком городке Оленье Озеро в штате Висконсин.…