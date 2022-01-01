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Лео (Хавьер Бардем) лежит в забытьи, в комнате надрывается телефон, сиделка безрезультатно стучит в дверь. Пустым взглядом мужчина смотрит сквозь свою дочь Молли (Эль Фаннинг) — та вбежала к нему в квартиру, опасаясь, как бы не случилось чего плохого. У Лео деменция, его отсутствие в действительности компенсируется ментальным путешествием по вариациям тех обстоятельств, которые могли бы произойти: он оказывается то в Мексике в пылу ссоры с Долорес (Сальма Хайек), которая просит своего…