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Неизбранные дороги Неизбранные дороги
Киноафиша Фильмы Неизбранные дороги Отзывы о фильме «Неизбранные дороги»
The roads not taken Неизбранные дороги 2020 / Великобритания / США
5.1 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Неизбранные дороги»

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Лео (Хавьер Бардем) лежит в забытьи, в комнате надрывается телефон, сиделка безрезультатно стучит в дверь. Пустым взглядом мужчина смотрит сквозь свою дочь Молли (Эль Фаннинг) — та вбежала к нему в квартиру, опасаясь, как бы не случилось чего плохого. У Лео деменция, его отсутствие в действительности компенсируется ментальным путешествием по вариациям тех обстоятельств, которые могли бы произойти: он оказывается то в Мексике в пылу ссоры с Долорес (Сальма Хайек), которая просит своего…

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