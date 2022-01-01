Короткий метр. Победители премии «Оскар», 2020

«Холокост. Переосмысление». Выбор премии «Оскар» Сборник короткометражных фильмов-победителей премии «Оскар» разных лет, посвященных холокосту, нацизму и расизму. Это своего рода послание современникам и их потомкам, призванное осознать и до конца сделать выводы о величайшей трагедии 20-го века. Три из четырех фильмов программы будут впервые показаны на большом экране в России. «Висас и Вирту» США, 1997 год, 26 мин. Режиссер: Крис Ташима «Оскар» за Лучший короткометражный фильм 1998 Японский дипломат и его жена были дислоцированы в небольшом литовском городе, расположенном неподалеку от одного из концентрационных лагерей. Заключенные знали о Генеральном консуле, он же знал о них. Перед ним стояла сложная дилемма: он мог выдавать подпольные визы евреям, но тем самым рисковать собственной жизнью; он мог и просто остаться в стороне. Его решение спасло более 6000 человеческих жизней. «Страна игрушек» Германия, 2007 год, 14 мин. Режиссер: Йохен Фрейданк «Оскар» за Лучший короткометражный фильм 2009 Действие фильма происходит зимой 1942 года в небольшом немецком городке. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которого ждет концлагерь. Мать Генриха, чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек. «Леди в номере 6» США, Канада, Великобритания, 2013, 39 мин. Режиссер: Малкольм Кларк «Оскар» за Лучший короткометражный документальный фильм 2014 Героиня фильма, Алиса (которая на момент выхода фильма была старейшей уцелевшей жертвой Холокоста), родилась в 1903 году в богатой еврейской семье, погруженной в мир классической музыки и литературы. Но даже высокое положение и деньги в те времена не гарантировали безопасность. В 1943 году Алису, ее мужа, их 6-летнего сына Рафаэля (Рафи) и мать Алисы загнали в вагон и вывезли в Терезиенштадт, бывший военный гарнизон недалеко от Праги, который в нацистской пропаганде считался образцовым гетто — «подарком евреям от Фюрера». Там был свой оркестр, театральная труппа и даже футбольная команда. В фильме Алиса, пианистка по профессии, рассказывает, как ее оптимизм и любовь к музыке помогли ей пережить Холокост. Алиса умерла в возрасте 110 лет за неделю до того, как фильм получил «Оскар». «Кожа» США, 2018, 20 мин. Режиссер: Гай Наттив «Оскар» за Лучший короткометражный фильм 2018 Фильм повествует о войне банд в маленьком городке, которая начинается после того, как чернокожий улыбается белому ребенку в супермаркете. Основным мотивом, побудившего режиссера Гая Наттива снять этот фильм стала история его дедушки и бабушки, переживших Холокост. «Нетерпимость, которую они испытали во время Холокоста, мы видим сегодня повсюду, в Америке, в Европе. Этот фильм об образовании, о том, как лучше учить своих детей» — сказал Гай Наттив на церемонии вручения «Оскара». Гость показа — Стивен Мао, американский кинопродюсер и президент компании Studio Mao A film production.