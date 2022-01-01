Загадка черной книги, 2019

В октябре 1947 года в Москве должна была быть опубликована «Черная книга» — сборник свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе. Но ее публикация была пресечена властями. Как будто Холокоста советских евреев и не было никогда. Почему Сталин решил скрыть эти доказательства, убедительные и документально подтвержденные? Может быть, энтузиазм советских евреев по поводу создания Государства Израиль вызвал это коллективное наказание со стороны правительства? После революции советские евреи считались верными союзниками в строительстве и управлении Советским Союзом. Почему и как они стали подозреваемыми в «двойной игре», потенциальными предателями, гражданами второго сорта? Гость показа – Борис Мафцир, израильский продюсер и режиссер документального кино. Спродюсировал порядка 200 документальных фильмов и телевизионных программ.