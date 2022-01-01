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The Mystery of the Black Book

Загадка черной книги, 2019

2019 / Израиль
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О фильме

В октябре 1947 года в Москве должна была быть опубликована «Черная книга» — сборник свидетельств и статей об убийстве двух миллионов семисот тысяч евреев во время нацистской оккупации в Советском Союзе. Но ее публикация была пресечена властями. Как будто Холокоста советских евреев и не было никогда. Почему Сталин решил скрыть эти доказательства, убедительные и документально подтвержденные? Может быть, энтузиазм советских евреев по поводу создания Государства Израиль вызвал это коллективное наказание со стороны правительства? После революции советские евреи считались верными союзниками в строительстве и управлении Советским Союзом. Почему и как они стали подозреваемыми в «двойной игре», потенциальными предателями, гражданами второго сорта? Гость показа – Борис Мафцир, израильский продюсер и режиссер документального кино. Спродюсировал порядка 200 документальных фильмов и телевизионных программ.

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Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Борис Мафтсир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Загадка черной книги 1 постер
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