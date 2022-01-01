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Убийства по открыткам Убийства по открыткам
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The Postcard Killings Убийства по открыткам 2020 / Великобритания / США
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Отзывы о фильме «Убийства по открыткам»

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Нью-йоркский коп с тридцатилетним стажем Джейкоб (Джеффри Дин Морган) переживает страшную смерть своей дочери, отправившейся со своим супругом в путешествие. Джейкоб последовательно самоуничтожается, упиваясь алкоголем, бывшая жена (Фамке Янссен) сначала винит во всем его, затем просит найти преступника во что бы то ни стало. Выясняется, что накануне случившегося журналист одной из местных газет получил от маньяка открытку с многозначительной подписью. В такой же последовательности все…

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