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Американская фабрика
Американская фабрика, 2019: актеры и роли
American Factory
Американская фабрика
2019 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Американская фабрика, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Богнар
Steven Bognar
Джулия Райхерт
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