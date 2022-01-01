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Не все дома Не все дома
Киноафиша Фильмы Не все дома Отзывы о фильме «Не все дома»
10 jours sans maman Не все дома 2020 / Франция
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Не все дома»

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Антуан (Франк Дюбоск) вальяжно шагает по пляжу, пока на заднем плане хаотично взрываются фейерверки, горят площадные шатры, а люди, убегая из игровой зоны врассыпную, стараются не покалечиться и уберечь ближнего. Обращаясь к зрителю, Антуан утверждает, что происходящий на заднем плане бедлам — его рук дело, но такое может случиться с каждым. Как же так получилось? Всего пару недель назад его жизнь казалась идеальной, звание «лучший кадровик года» красуется на рабочем месте,…

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