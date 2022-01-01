Наша рецензия

Антуан (Франк Дюбоск) вальяжно шагает по пляжу, пока на заднем плане хаотично взрываются фейерверки, горят площадные шатры, а люди, убегая из игровой зоны врассыпную, стараются не покалечиться и уберечь ближнего. Обращаясь к зрителю, Антуан утверждает, что происходящий на заднем плане бедлам — его рук дело, но такое может случиться с каждым. Как же так получилось? Всего пару недель назад его жизнь казалась идеальной, звание «лучший кадровик года» красуется на рабочем месте,…