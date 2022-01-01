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Иди к папочке Иди к папочке
Киноафиша Фильмы Иди к папочке Отзывы о фильме «Иди к папочке»
Come to Daddy Иди к папочке 2019 / Ирландия / Канада / Новая Зеландия / США
5.4 Оцените
14 голосов
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Отзывы о фильме «Иди к папочке»

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Хипстер-миллениал с добрыми глазами Элайджи Вуда внезапно получает письмо от отца, казалось бы, исчезнувшего навсегда много лет назад. Он зазывает сына в свое сокрытое от посторонних глаз жилище, не вдаваясь в какие-либо подробности, что же послужило тому причиной, но тем не менее высказывая надежду, что тот сможет отыскать в своем сердце прощение для своего старика. Вооружившись позолоченным iPhone из ограниченной серии и байкой о дружбе с Элтоном Джоном, главный герой отправляется в гости к…

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