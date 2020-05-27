Барон. Возвращение, 2020

В основе второй части фильма «Барон» лежит история взаимодействия спецслужб России, Азии и внедренного агента спецслужб Узбекистана - Жахонгира Рахимова.
Успешно закончив операцию по изъятию тонны героина, Агент продолжает работу под прикрытием и после смерти местного наркобарона, которому "служил" несколько лет. По стечению обстоятельств он попадает в круг Сулеймани, этнического афганца, занимающегося поставками героина в страны Средней Азии, Кавказа и России. Пытаясь разоблачить главных козырей наркокартеля, Агент вынужден продолжить работу, став теперь человеком Сулеймани.