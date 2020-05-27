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Барон. Возвращение Барон. Возвращение
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Барон. Возвращение, 2020

2020 / Россия
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О фильме

В основе второй части фильма «Барон» лежит история взаимодействия спецслужб России, Азии и внедренного агента спецслужб Узбекистана - Жахонгира Рахимова.

Успешно закончив операцию по изъятию тонны героина, Агент продолжает работу под прикрытием и после смерти местного наркобарона, которому "служил" несколько лет. По стечению обстоятельств он попадает в круг Сулеймани, этнического афганца, занимающегося поставками героина в страны Средней Азии, Кавказа и России. Пытаясь разоблачить главных козырей наркокартеля, Агент вынужден продолжить работу, став теперь человеком Сулеймани.

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Год выпуска 2020
Режиссер
Рустам Сагдиев
В ролях
Фархад Махмудов
Фархад Махмудов
Каан Урганджоглу
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Барон. Возвращение 1 постер
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Продюсер Иван Архипов о совместной работе с Узбекистаном, патриотическом кино и грядущих премьерах «Чтобы начать привлекать интерес к российским фильмам, мы должны хотя бы чуть-чуть размешивать их с Голливудом». 
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27 мая 2020 16:54
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