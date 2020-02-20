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Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 2020

2020 / Канада
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О фильме

В одиннадцатом выпуске «Nick Jr. в кино» в Бухте Приключений появляется коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало! Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля. И теперь отряду щенков понадобится перезарядка, чтобы одолеть сильного противника и спасти город. А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях. Но и это еще не всё: когда Зита теряет веру в свой талант чародейки, девочки помогают ей найти другое призвание. Кем же она захочет стать? Узнаете в новом выпуске Nick Jr. в кино.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера в мире 20 февраля 2020
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Постер мультфильма Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн 1 постер
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