Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 2020

В одиннадцатом выпуске «Nick Jr. в кино» в Бухте Приключений появляется коварный Копикот, который обладает всеми суперспособностями Мегащенков, но и этого ему мало! Чтобы стать самым сильным в городе, Копикот намерен похитить гигантский метеорит из космоса и построить башню, которая затмит собой Базу Щенячьего патруля. И теперь отряду щенков понадобится перезарядка, чтобы одолеть сильного противника и спасти город. А Шиммер, Шайн и Лее предстоит новое ответственное задание. Волшебные божьи коровки, исполняющие желания, улетели из дворца принцессы Самиры, и девочки должны вернуть их раньше, чем Зита узнает об их способностях. Но и это еще не всё: когда Зита теряет веру в свой талант чародейки, девочки помогают ей найти другое призвание. Кем же она захочет стать? Узнаете в новом выпуске Nick Jr. в кино.