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Silk Road Асоциальная сеть 2020 / США
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Отзывы о фильме «Асоциальная сеть»

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Даркнет. Именно здесь в начале нулевых зародился один из главных сайтов по продаже наркотиков, поднявший на уши весь мир. В основе этого стартапа стоял всего один человек, вдохновленный беспрецедентной свободой и видящий в правительстве лишь бессмысленный инструмент диктата. Его зовут Росс Ульбрихт, и он смог достичь головокружительного успеха. Очень быстро Ульбрихт привлекает внимание властей, и по его следу начинают идти лучшие правительственные агенты. Одним из них оказывается Рик Боуден,…

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