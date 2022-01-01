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Даркнет. Именно здесь в начале нулевых зародился один из главных сайтов по продаже наркотиков, поднявший на уши весь мир. В основе этого стартапа стоял всего один человек, вдохновленный беспрецедентной свободой и видящий в правительстве лишь бессмысленный инструмент диктата. Его зовут Росс Ульбрихт, и он смог достичь головокружительного успеха. Очень быстро Ульбрихт привлекает внимание властей, и по его следу начинают идти лучшие правительственные агенты. Одним из них оказывается Рик Боуден,…