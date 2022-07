1 Palm Vista Hotel (From "Barb & Star Go to Vista Del Mar" Soundtrack) Kristen Wiig, Annie Mumolo, Cast of "Barb & Star" / Andrew Feltenstein 1:31

2 Edgar's Prayer (feat. Amy Keys) Jamie Dornan 2:26

3 Sharon Gordon Fisherman Christopher Lennertz, Dara Taylor / Christopher Lennertz 1:40

4 The Lair Christopher Lennertz, Dara Taylor / Christopher Lennertz 3:05

5 I Love Boobies (From "Barb & Star Go to Vista Del Mar" Soundtrack) Richard Cheese 0:39

6 Talking Club Christopher Lennertz, Dara Taylor / David Nathan 1:17

7 My Friends From High School Recently Passed Richard Cheese / John Nau 1:02

8 We Lost Our Shimmer / Anonymous Phone Call Christopher Lennertz, Dara Taylor / Christopher Lennertz 2:27

9 My Heart Will Go On The Math Club / Will Jennings 1:06

10 I Love Boobies (Reprise) / Short Break Richard Cheese 0:37

11 Evening Culottes Christopher Lennertz, Dara Taylor / John Nau 0:36

12 Fiddlesticks / Edgar's Story Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 2:10

13 Beach Love / Sneaking Out Christopher Lennertz, Dara Taylor / Christopher Lennertz 2:35

14 Darlie Buffet / Tommy Bahama Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 3:17

15 Sharon Gordon Fisherman Origin Story Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 4:35

16 Beleaf It Or Not Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 2:40

17 Submarines and Receivers Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 1:08

18 Trish / Door Seductions Christopher Lennertz, Dara Taylor / Zoë Poledouris 1:19

19 Alligators! Christopher Lennertz, Dara Taylor / Christopher Lennertz 3:11

20 Beach Chase Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 2:39

21 Bellies Full of Them / They Saved Us All Christopher Lennertz, Dara Taylor / Dara Taylor 3:24

22 Jet Ski Battle Christopher Lennertz, Dara Taylor / Christopher Lennertz 2:54

23 Will You Be My Friend Christopher Lennertz, Dara Taylor / Zoë Poledouris 1:36

24 Vista Del Mar Christopher Lennertz, Dara Taylor / John Nau 1:22