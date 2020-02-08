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Мама. Гостья из тьмы Мама. Гостья из тьмы
Киноафиша Фильмы Мама. Гостья из тьмы Отзывы о фильме «Мама. Гостья из тьмы»
Cruel Peter Мама. Гостья из тьмы 2019 / Италия
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Мама. Гостья из тьмы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Маленький и очень злобный мальчик Питер любил издеваться над животными, но получил по заслугам. Было это в начале ХХ века в небольшом итальянском поселении. Спустя примерно сто лет археолог Норман и его глухонемая дочь отправляются именно в этот городок на раскопки старого кладбища. Желая пообщаться с погибшей мамой, девочка проводит магический обряд и сталкивается со злыми духами. Количество фильмов ужасов о злых детях и духах, которые нападают на археологов, пожалуй, уже не поддаётся…

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Lashina.sams 8 февраля 2020, 13:37
Оценка
Фильм хороший,ужасный,но немного нудный.Для любителей сюжета всё соответствует!! Смотрела когда то похожий,который называется ,,Злобный Питер’’,в сравнении с ним кажется очень даже страшно!! Всем советую
8 февраля 2020, 13:37 Ответить
pewdie059 16 февраля 2020, 14:09
Оценка
Очень много завязок и развязок, и дайбох одна причинно-следственная связь получится. Режиссер хотел и вселение, и вызов духов, и драматическую линию мамаши, и сынка, и наших гг отца с дочерью, и мимопроходимцев бабки с дочерью, которые вроде как секут фишку в магии и потустороннем. На все про всё по 10 минут. Больше не выделили. Вот вам кинули ситуацию, и более она никак по сюжету решаться не будет, делайте, что хотите, НО под конец мы переобуемся, и скажем, что здесь вообще о другом речь веселась, а ещё вспомним, что фильм называется МАМА и вот она пару раз загадочно прошлась по лесу, а в конце безосновательно стала антагонистом, впрочем, никаких активных действий не принимая. Единственный плюс - персонажи запоминающиеся, и режиссер со сценаристом, кажется, с отличием закончили курсы клешированных хорроров, поэтому не пришлось догадываться, что происходит, они сами все разжевали и в рот положили
16 февраля 2020, 14:09 Ответить
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