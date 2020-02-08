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Маленький и очень злобный мальчик Питер любил издеваться над животными, но получил по заслугам. Было это в начале ХХ века в небольшом итальянском поселении. Спустя примерно сто лет археолог Норман и его глухонемая дочь отправляются именно в этот городок на раскопки старого кладбища. Желая пообщаться с погибшей мамой, девочка проводит магический обряд и сталкивается со злыми духами. Количество фильмов ужасов о злых детях и духах, которые нападают на археологов, пожалуй, уже не поддаётся…