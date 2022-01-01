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Рождество — отличный повод провести ближайшие дни с родными, особенно когда все свободное время забирает семья и работа. Так решает поступить Ида, отправляясь в канун праздников в гости к маме и сестре. Вместе с последней они хотят вспомнить старые развлечения и едут на зимний дайвинг, но привычный отдых оборачивается катастрофой. Одна из девушек попадает в западню и застревает на самом дне. Теперь Иде предстоит взять себя в руки и сделать все возможное, чтобы спасти сестру. Каждая минута…