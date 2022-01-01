Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Глубокое погружение Глубокое погружение
Киноафиша Фильмы Глубокое погружение Отзывы о фильме «Глубокое погружение»
Breaking Surface Глубокое погружение 2020 / Швеция / Норвегия / Бельгия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Глубокое погружение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Рождество — отличный повод провести ближайшие дни с родными, особенно когда все свободное время забирает семья и работа. Так решает поступить Ида, отправляясь в канун праздников в гости к маме и сестре. Вместе с последней они хотят вспомнить старые развлечения и едут на зимний дайвинг, но привычный отдых оборачивается катастрофой. Одна из девушек попадает в западню и застревает на самом дне. Теперь Иде предстоит взять себя в руки и сделать все возможное, чтобы спасти сестру. Каждая минута…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши