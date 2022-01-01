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Дани (Марио Касас) после променада за сигаретами длиной в несколько минут возвращается домой. Он находит отца мертвым. После похорон мужчина не намерен брать отпуск или хотя бы пару отгулов. Наоборот, Дани рассчитывает загрузить себя на работе сменами донельзя, лишь бы отвлечься и пройти через этот период поскорее. Его сестра Лаура (Элизабет Ларена) покупает брату билет в кругосветное путешествие, понимая, что без небольшого «побега» тот, без сомнений, свихнется на своей работе.…