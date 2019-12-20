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Небо измеряется милями Небо измеряется милями
Киноафиша Фильмы Небо измеряется милями Отзывы о фильме «Небо измеряется милями»
Небо измеряется милями 2019 / Россия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Небо измеряется милями»

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Mikhail Kokin 20 декабря 2019, 08:03
Оценка
Замечательный, познавательный фильм!
Эта лента про Настоящего Человека и Патриота! Великого инженера-конструктора Нашей Родины!
20 декабря 2019, 08:03 Ответить
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