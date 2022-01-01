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Пинки — самый юный пират команды капитана Саблезуба, заслуживший почет и уважение на своем острове. Вот только беззаботная жизнь подростка ему намного ближе постоянной морской качки, глупых приказов, грубости, неуважения и ужасной корабельной еды. Лишь сейчас, отдыхая на пляже и поедая свежие фрукты, он по-настоящему счастлив. Эту идиллию разрушат поиски волшебного бриллианта, исполняющего любые желания, который крадут у могущественного король Мага Кана. По ошибке Пинки путают с настоящим…