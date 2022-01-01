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Неудачник Диего спешит на машине к своей девушке и случайно роняет телефон где-то в салоне. Любой человек посоветовал бы ему остановиться или достать мобильник уже по приезде, но молодой парень не видит причин терять драгоценное время на темной и пустой дороге. Эта безответственность заканчивается трагедией. Он сбивает перебегавшего дорогу пешехода. В панике Диего уезжает с места преступления, надеясь, что остался незамеченным. Через пару дней это происшествие должно показаться лишь дурным…