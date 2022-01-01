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Рыбка-попугай Алекс — уборщик на коралловом рифе, который является домом для многих морских обитателей. Важность и ответственность его работы скрыты от окружающих глаз, оставляя на поверхности лишь неприятный мусор и отходы. Все меняет появление на рифе таинственной черной жижи, которую невозможно отчистить самостоятельно. Алекс первый замечает в ней надвигающуюся катастрофу и пытается предупредить местных жителей, но получает только новые насмешки, в этот раз уже от самого короля,…