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Риф. Новые приключения Риф. Новые приключения
Киноафиша Фильмы Риф. Новые приключения Отзывы о мультфильме «Риф. Новые приключения»
Go Fish Риф. Новые приключения 2019 / США
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Отзывы о мультфильме «Риф. Новые приключения»

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Рыбка-попугай Алекс — уборщик на коралловом рифе, который является домом для многих морских обитателей. Важность и ответственность его работы скрыты от окружающих глаз, оставляя на поверхности лишь неприятный мусор и отходы. Все меняет появление на рифе таинственной черной жижи, которую невозможно отчистить самостоятельно. Алекс первый замечает в ней надвигающуюся катастрофу и пытается предупредить местных жителей, но получает только новые насмешки, в этот раз уже от самого короля,…

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