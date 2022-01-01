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Беспокойная дождливая ночь. Рикардо похищает своего сына из постели. Остановившись на пороге, мужчина слышит нечеловеческое шипение, не предвещающее ничего хорошего. Он пытается на машине вывезти спящего ребенка за пределы родового поместья, а супруга, связавшись с ним по рации, просит вернуться домой, обещая, что все еще можно уладить. Спустя минуту Рикардо на скользкой дороге попадает в автокатастрофу. Проходит десять лет. Прикованный к инвалидной коляске Самуэль учится игре на пианино. На…