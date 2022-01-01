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Глубокие воды Глубокие воды
Киноафиша Фильмы Глубокие воды Отзывы о фильме «Глубокие воды»
Deep Water Глубокие воды 2022 / США
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Глубокие воды»

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Вик Ван Аллен (Бен Аффлек) – миллиардер, сколотивший состояние на производстве чипов для военных дронов. Отныне экс-изобретатель целиком посвящает себя знойной жене Мелинде (Ана де Армас), вместе с которой он воспитывает дочь Трикси (Грэйс Дженкинс). Досуг Вика состоит из разведения улиток и наматывания километров на горном велосипеде, а по выходным зажиточная пара устраивает в своем роскошном доме шумные вечеринки с участием таких же баловней судьбы, как и они сами. Со стороны брак…

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