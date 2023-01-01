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Банкир
Банкир, 2020: актеры и роли
The Banker
Банкир
2020 / США
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Банкир, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Нолфи
George Nolfi
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Николас Холт
Nicholas Hoult
Энтони Маки
Anthony Mackie
Ниа Лонг
Nia Long
Джесси Ашер
Jessie T. Usher
Колм Мини
Colm Meaney
Майкл Харни
Michael Harney
Пол Бен-Виктор
Paul Ben-Victor
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