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Западня для дьявола Западня для дьявола
Киноафиша Фильмы Западня для дьявола Отзывы о фильме «Западня для дьявола»
In the Trap Западня для дьявола 2020 / Италия
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Западня для дьявола»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Англия, 1995 год. Маленький Филипп, проснувшись ночью, слышит голоса. Гроза усиливается. Не в силах уснуть, он заглядывает под одеяло и замечает там что-то. Прибежавшая на крики ребенка мать ничего не замечает и убеждает сына, что это всего лишь его воображение. Однако темные силы не успокаиваются. Нечто утаскивает за собой сестру героя, Айседору, и запирает дверь. Когда шум прекращается, в пустой комнате остается только растерзанное тело девочки. После трагедии семья крепнет в молитве, покой в…

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mellomel 22 февраля 2020, 15:09
Почему в симферополе нет в прокате?
22 февраля 2020, 15:09 Ответить
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