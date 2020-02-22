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Англия, 1995 год. Маленький Филипп, проснувшись ночью, слышит голоса. Гроза усиливается. Не в силах уснуть, он заглядывает под одеяло и замечает там что-то. Прибежавшая на крики ребенка мать ничего не замечает и убеждает сына, что это всего лишь его воображение. Однако темные силы не успокаиваются. Нечто утаскивает за собой сестру героя, Айседору, и запирает дверь. Когда шум прекращается, в пустой комнате остается только растерзанное тело девочки. После трагедии семья крепнет в молитве, покой в…