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Biseuteo Зверь 2019 / Корея
6.4 Оцените
14 голосов
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Отзывы о фильме «Зверь»

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Наша рецензия

Убита старшеклассница. В полиции уверены, девушка стала очередной жертвой серийного убийцы, но две команды детективов уже какую неделю не могут выйти на след преступника. Возглавляют обе команды два опытных следователя, которые одинаково искренне ненавидят друг друга. У этой ненависти давняя история со старыми обидами и  новыми обстоятельствами. Самое свежее: глава местной полиции вскоре уходит на пенсию, и кто-то из этих двоих обязательно займет его место. Пытаясь добыть улик для…

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