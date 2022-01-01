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«Животные» собирали аншлаги во время Бритфеста и в последний рабочий день Недели ирландского кино до закрытия всех кинотеатров и отмены культурных мероприятий. Такой интерес к картине не обязательно связан с промоушеном женщин-режиссеров или с историями, где в центре внимания сильные, независимые героини. Адаптация одноименного романа Эммы Джейн Ансуорт, где холодный индустриальный Манчестер сменяется не менее серым и одиноким Дублином, оказывается каким-то универсальным фильмом,…