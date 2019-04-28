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Лил Бак: Настоящий Лебедь
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Lil' Buck: Real Swan

Лил Бак: Настоящий Лебедь, 2019

2019 / Франция
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13 голосов
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О фильме

Уличные танцы и классический балет удивительно органично соединяются в творчестве Лил Бака, восходящей звезды современного танца. Документальный фильм Луи Валлекана открывает двери в мир Jookin, танцевального направления скейт- и рэп-культуры, родившегося на улицах Мемфиса. Именно там, с дэнс-баттлов и репетиций на парковках, началось путешествие Лил Бака к мировой славе — миллионам просмотров его видео с всемирно известным виолончелистом Йо Йо Ма, снятого Спайком Джонсом. Талантливый парень из Мемфиса стал участником шоу Мадонны, выступал в музее Фонда Louis Vuitton, снялся в клипе с Михаилом Барышниковым и в рекламных кампаниях Apple и Versace. Но именно в балетной студии Лил Бак полностью использует свою естественную гибкость, двигаясь так, что у зрителя возникает лишь один вопрос — «как он это делает?».

7.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 28 апреля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Луи Валлекан
В ролях
Лил Бак
Все актеры и съемочная группа
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