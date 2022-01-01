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Так близко к горизонту Так близко к горизонту
Киноафиша Фильмы Так близко к горизонту Отзывы о фильме «Так близко к горизонту»
Dem Horizont so nah / Close to the horizon Так близко к горизонту 2019 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Так близко к горизонту»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Джессика (Луна Ведлер) влюблена в юного спортсмена и модель Дэнни (Янник Шуманн), который, может, и выглядит как мальчик мечты для 18-летней девушки, но ведёт себя сначала не совсем дружелюбно. Кажется, у них ничего не получится, но Джессика достаточно настойчива и добивается своего. Тут она узнаёт, что изначальная холодность Дэнни связана с тем, что за его смазливой внешностью прячется сложный и глубоко травмированный человек: в детстве Дэнни стал жертвой насилия, он болен ВИЧ, поэтому не…

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