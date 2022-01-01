Наша рецензия

Джессика (Луна Ведлер) влюблена в юного спортсмена и модель Дэнни (Янник Шуманн), который, может, и выглядит как мальчик мечты для 18-летней девушки, но ведёт себя сначала не совсем дружелюбно. Кажется, у них ничего не получится, но Джессика достаточно настойчива и добивается своего. Тут она узнаёт, что изначальная холодность Дэнни связана с тем, что за его смазливой внешностью прячется сложный и глубоко травмированный человек: в детстве Дэнни стал жертвой насилия, он болен ВИЧ, поэтому не…