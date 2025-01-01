Настоящую легенду в мире Толкина покажут в «Кольцах власти»: что на самом деле произошло с Нуменором

Будько жили вообще не в Кучугурах: какое несчастье стряслось с домом из «Сватов»

Думал, что контролирует всех — а не заметил самого хитрого: как Снегг обвел Волдеморта вокруг пальца, и почему Темный лорд ничего не понял

Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова

В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале

«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes

«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф

«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»

Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов