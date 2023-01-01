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Новости со всех концов света, 2020: актеры и роли
News of the World
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2020 / США / Китай
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Новости со всех концов света, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Гринграсс
Paul Greengrass
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Нил Сэндилэндс
Neil Sandilands
Хелен Зенгель
Helena Zengel
Томас Мерфи
Tomas Murphy
Фред Хехингер
Fred Hechinger
Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
Элизабет Марвел
Elizabeth Marvel
Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
Томас Мерфи
Tomas Murphy
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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