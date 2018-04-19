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Водяной Водяной
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Hastrman

Водяной, 2018

2018 / Чехия
6.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Романтическая, и в то же время ироничная история барона-водяного де Коза, страстно влюбленного в деревенскую девушку Катынку. Барон вместе со своим слугой возвращается из путешествия по миру для того, чтобы возобновить работу прудов в своем поместье. Будучи современным и просвещенным человеком, он избегает местных жителей. Однако центром его внимания становится необычная и яркая дочь бурмистра Катынка — бросающая вызов местным авторитетам и открыто поклоняющаяся природе и участвующая в языческим ритуалах Чем ближе Катынка становится барону, тем больше растет его неуверенность в том, кто возьмет верх в этот раз — человек над зверем или наоборот.

6.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Ондржей Гавелка
В ролях
Иржи Лабус
Карел Добры
Симона Змрзла
Ян Коларжик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Водяной 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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