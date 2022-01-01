Наша рецензия

Диджей Род Уилсон ведёт ночной радиоэфир. Он рассказывает слушателям жуткие истории: о девочке, которая фотографировала покойника, преступнике, получившем очень необычное наказание, или о смертельной погоне в лесу. А ещё в эфир звонят радиослушатели, которые делятся своими рассказами. Но действительно ли всё это — лишь страшные байки? Антологии ужасов — вечно живой и любимый зрителями жанр. Авторам проекта достаточно собрать несколько толковых режиссёров, придумать короткие…