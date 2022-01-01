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Страшные истории, рассказанные на ночь Страшные истории, рассказанные на ночь
Киноафиша Фильмы Страшные истории, рассказанные на ночь Отзывы о фильме «Страшные истории, рассказанные на ночь»
A Night of Horror: Nightmare Radio Страшные истории, рассказанные на ночь 2019 / Аргентина / Новая Зеландия
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Отзывы о фильме «Страшные истории, рассказанные на ночь»

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Диджей Род Уилсон ведёт ночной радиоэфир. Он рассказывает слушателям жуткие истории: о девочке, которая фотографировала покойника, преступнике, получившем очень необычное наказание, или о смертельной погоне в лесу. А ещё в эфир звонят радиослушатели, которые делятся своими рассказами. Но действительно ли всё это — лишь страшные байки? Антологии ужасов — вечно живой и любимый зрителями жанр. Авторам проекта достаточно собрать несколько толковых режиссёров, придумать короткие…

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