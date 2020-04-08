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«Чернобыль». Полная версия
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«Чернобыль». Полная версия, 2019

2019 / Великобритания / США
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О фильме

12 октября 2019 года в Большом зале киноцентра «Октябрь» проект КАРО.Арт и онлайн-сервис «Амедиатека» представят специальный показ сериала «Чернобыль» от HBO. Это пять часовых эпизодов, которые расскажут о самой страшной техногенной катастрофе, унесшей жизни около четырех тысяч человек. Сценарист Крэйг Мазин и режиссер Йохан Ренк изучали массу исторических документов и записей, вникли в то, что происходило в момент взрыва и после него, и съездили в Припять, чтобы снять реалистичный и ужасающий портрет трагедии. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Антон Долин. После 3 эпизода — перерыв 30 минут.

7.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 5 часов 45 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Йохан Ренк
В ролях
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Пол Риттер
Пол Риттер
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Постер фильма «Чернобыль». Полная версия 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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