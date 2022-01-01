Между мирами — жизнь и творчество Елены Антиповой, 2019

В 1929 году русский психолог и педагог Елена Антипова получает приглашение правительства штата Минас-Жерайс принять участие в образовательной реформе. Фильм, приуроченный к 90-летию ее приезда в Бразилию, представляет редкие архивные фотографии, воспоминания друзей и оценки специалистов из России, Бразилии, Испании и Франции. История заслуженного человека, внесшего решающий вклад в демократизацию бразильского образования и ставшего пионером в области обучения людей с ограниченными возможностями, до сегодняшнего дня оставалась неизвестной большинству бразильцев.