Между мирами — жизнь и творчество Елены Антиповой, 2019

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о выходе в прокат О фильме В 1929 году русский психолог и педагог Елена Антипова получает приглашение правительства штата Минас-Жерайс принять участие в образовательной реформе. Фильм, приуроченный к 90-летию ее приезда в Бразилию, представляет редкие архивные фотографии, воспоминания друзей и оценки специалистов из России, Бразилии, Испании и Франции. История заслуженного человека, внесшего решающий вклад в демократизацию бразильского образования и ставшего пионером в области обучения людей с ограниченными возможностями, до сегодняшнего дня оставалась неизвестной большинству бразильцев. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2019 Возраст 16+ Режиссер Гильерме Рейс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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